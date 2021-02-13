شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. نجم الأهلي يروى أسرار الحصول على قميص ميسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وكشف أحمد السيد لاعب الأهلي السابق، عن كواليس تبادله القميص مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة خلال مباراة المئوية بين الأهلي والبارسا عام 2007.



أحمد السيد يراقب ميسى

وقال أحمد السيد: "واجهنا برشلونة في مباراة المئوية عام 2007..كان ميسي احتياطيا ولم يبدأ المباراة.. أما أنا فلم ألعب في مركز الدفاع ، فقد أعلن مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للأهلي ودفع بالثلاثي عماد النحاس، ووائل جمعة، وشادي محمد في خط الدفاع، لذا حزنت لعدم تواجدي.

وتابع أحمد السيد في تصريحات تلفزيونية سابقة: بعدما أعلن جوزيه مشاركة النحاس وجمعة وشادي في الخط الخلفي ظننت أنني سأكون خارج التشكيل الأساسي قبل أن يفاجئني جوزيه بمشاركتي أساسياً لكن في مركز الظهير الأيسر خاصة وإننا لم نكن نعاني في هذه الجبهة.

وواصل أحمد السيد: سألت جوزيه .. لماذا سأشارك في الجبهة اليسرى .. قال لي : حتى توقف ليونيل ميسي ، مُتابعاً: شارك ميسي بديلاً في الشوك الثاني وذهبت إليه أثناء توقف اللعب وأخبرته أنني من عشاقه وأنه أعظم لاعب في العالم، وأنني أريد قميصه".

وأضاف: "بعد المباراة اتجه جميع لاعبي الاهلي تقريباً نحو ميسي للحصول على قميصه، لكنه قال: لا.. القميص للرقم 5".