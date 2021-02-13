شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يحضر مباراة مصر والإمارات فى الرجبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مباراة نصف نهائي البطولة العربية السادسة لسباعيات الرجبى والتى تستضيفها الإسكندرية خلال الفترة من 12 الى 13 فبراير 2021، بحضور حسام صاحب رئيس الاتحاد المصرى للرجبى والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية وقيس الظالعى رئيس الاتحادين العربى والآسيوى للرجبي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وتاهل المنتخب المصرى للرجال بعد حصوله على المركز الأول فى المجموعة الأولى ليلاقى منتخب الإمارات فى الدور النصف النهائي. كما تأهل المنتخب المصرى للسيدات لنصف النهائى وسيلاقى منتخب لبنان.

ويشارك فى البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر و الإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هى مصر، والإمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة على ملعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وأكد أشرف صبحى وزير الرياضة، سعادته لاستضافة مصر البطولة العربية السادسة للرجال، والبطولة العربية الأولى للسيدات بمشاركة 8 فرق عربية، متمنيا انتشار رياضة الرجبى فى مصر، حيث بدأت تلاقى رواجا لدى عدد من الأندية، وبدأت تشكيل فرق للمشاركة تحت إشراف الاتحاد المصرى للرجبي، ليتمكنوا من المشاركة مع منتخب مصر.