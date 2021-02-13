شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يشارك فى مران الزمالك غداً وجاهز لقمة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك التونسى فرجانى ساسي، لاعب وسط فريق الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه غدا، الأحد، بشكل طبيعى، رغم الإصابة التى تعرض لها فى مباراة مولودية الجزائر بالأمس، بافتتاح مشوار الأبيض بدورى المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل السلبي.

بعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر ترددت أنباء عن إصابة فرجانى ساسى بالتواء فى كاحل القدم وتورم بسيط خلال اللقاء، وحاجته لإجراء أشعة بعد زوال الورم لتحديد حجم الإصابة وفترة التأهيل، ولكن بعد الكشف الطبى الدقيق على اللاعب من جانب الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، اكتشف أن إصابة ساسى "بسيطة جدًا"، ولا تحتاج لإجراء أشعة، ويمكنه المشاركة فى التدريبات بشكل طبيعى ولعب مباراة الإسماعيلى المقبلة.

من جهته منح البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، السبت، بعد مباراة المولودية ليستأنف الفريق تدريباته غدا الأحد، ويبدأ الاستعداد لقمة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، فى قمة أولاد العم، أملا فى مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدورى الممتاز، انتظارا لخوض النادى الأهلى مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية.

باتشيكو يستهدف حصد لقب أفريقيا هذا العام، رغم صعوبة مجموعة الزمالك بدورى الأبطال والتى يمكن أن يطلق عليها مجموعة الموت، لتعويض ضياع اللقب الموسم الماضى أمام الغريم التقليدى النادى الأهلي.

ويحتل الزمالك حاليا، صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.