كل ما تريد معرفته عن مواجهة المقاولون العرب وبتروجت فى كأس مصر اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، السبت، منافسات دور الـ 32 لكأس مصر، ويستضيف المقاولون العرب نظيره بتروجت أحد أندية القسم الثانى فى الثانية والنصف ظهراً باستاد الأهلي والسلام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات كأس مصر.
المقاولون العرب يبدأ مشوار اللقب الرابع فى الكأس وبتروجت يبحث عن أمجاد الماضى
المقاولون العرب يبحث عن تفادى أوجاع الدوري
أخر ظهور لذئاب الجبل فى الدوري
وشهد أخر ظهور لذئاب الجبل في الدوري خسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة 12 للمسابقة، بينما تأجلت مباراته مع الجونة بالجولة الثالثة عشرة للدوري بسبب ظهور حالات كورونا في صفوف الفريق.
التشكيل المتوقع لذئاب الجبل أمام بتروجت
ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام بتروجت مكونا من: "حسن شاهين ، أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسينى، حسن الشامى، إبراهيم صلاح، محمد مجلى، يوسف الجوهرى، أحمد شكرى، محمد عصام، ومحمد سالم".