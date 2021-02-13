شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدافع عن والتر بواليا: يجتهد ولا يحتاج إلا للتوفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق يقدم دوراً جيداً مع الفريق ولا يحتاج سوى التوفيق من أجل ترجمة مجهوده إلى أهداف. وشدد موسيماني، فى حديثه مع مسئولى النادي، على قناعته التامة بقدرات بواليا وجهده الكبير فى الملعب على الصعيد الهجومي والدفاعى، وقال المدير الفني للأهلي عن المهاجم الكونغولى، "يعجبني فى أداء بواليا أنه يهتم بالجانب الدفاعي حينما يتطلب منه ذلك وهو يقدم جهودا كبيرة فى أرضية الملعب".

وواصل موسيمانى أن بواليا يحتاج الوقت فقط حتى يُترجم هذا الجهد لأهداف، وأثق أن هذه مسألة وقت ليس أكثر لأنه يؤدى ما عليه وانسجم سريعاً مع زملائه بالفريق، وانضم بواليا للأهلي في يناير الماضي قادماً من الجونة لمدة أربعة مواسم.

على الصعيد ذاته، طلب موسيماني من رئيس الاهلي دعم الفريق بالصفقات المطلوبة في الفترة المقبلة، وقال موسيمانى، "أنا فى احتياج لمهاجم يكون هدافا، خاصة أن الاهلى في بطولة كأس العالم للأندية لم يسجل سوى هدف واحد فقط، وأحتاج للاعب يكون لديه الكلمة مثل سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي".

وأضاف مدرب الأهلى، فى تصريحات لبرنامج "الأهلي في المونديال" على قناة الأهلي/ أنا متواجد في الأهلي منذ أربعة أشهر، صحيح أنني حققت لقب دوري أبطال أفريقيا لكنني في احتياج للوقت، لاسيما وأنني تواجد مع صن داونز 8 سنوات وحققت لقب دوري أبطال أفريقيا في مناسبة واحدة، لنرى يورجن كلوب أو بيب جوارديولا مع ليفربول ومانشستر سيتي، حيث تواجد كلوب مع ليفربول خمس سنوات وجوارديولا أربع سنوات وحققوا النجاح بعد وقت".

وتابع: "البعض وصفني بالجنون بسبب تصريحاتي حول المنافسة على كأس العالم للأندية، هذا حق مشروع لنا، وكان لدينا فرصة في الوصول لنهائي كأس العالم للأندية حال عدم لعبنا ضد بايرن ميونيخ في دور نصف النهائي".

وأضاف: "نرغب في العودة إلى كأس العالم للأندية من جديد، والطريق للبطولة يمر من خلال الفوز بدوري أبطال أفريقيا، والموسم الماضي كان الطريق صعب بمواجهة الزمالك ومن قبله صن داونز، ولقد احتفلنا بالأمس والأمر انتهي، نحن سنلعب مباراة صعبة أمام المريخ بافتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والفريق لعب مباريات جيدة في كأس العالم وعلينا أن نجلب هذا الأداء معنا ونواصل العمل".