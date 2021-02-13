شكرا لقرائتكم خبر عن الأرقام تكشف تفوق الزمالك على مولودية الجزائر فى موقعة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق الزمالك فى فخ التعادل على أرضه أمام مولودية الجزائر، بافتتاح مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليكتفى بحصد نقطة وحيدة، ويترقب نتيجة مباراة الترجي التونسي اليوم، السبت، أمام تونجيث السنغالي، الذى يشارك فى مرحلة المجموعات للمرة الأولى فى تاريخه، وبعدما فجر مفاجأة قوية بإقصائه نادى الرجاء البيضاوي في الدور السابق.

مباراة الزمالك ومولودية الجزائر التي اقيمت باستاد القاهرة الدولي شهدت سيطرة واضحة للفارس الأبيض رغم التعادل وهو ما كان واضحا طوال أحداث اللقاء، وجاءت أرقام وإحصائيات المباراة لتؤكد التفوق الزملكاوي الملحوظ على بطل الجزائر طوال الـ 90 دقيقة.

ويرصد ”الخليج 365” في السطور التالية أرقاما خاصة من مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، لإيضاح الفارق الكبير بين الفريقين خلال اللقاء.

نسبة الاستحواذ

الزمالك 75%

مولودية الجزائر 25%

صناعة فرص تهديفية

الزمالك 21 فرصة

مولودية الجزائر 2 فرصة

التسديد على المرمي

الزمالك 24 تسديدة

مولودية الجزائر 5 تسديدات

تصدي الحراس لأهداف محققة

محمد أبو جبل حارس الزمالك لا يوجد

عبدالقادر صالحي حارس مولودية الجزائر 6 كرات

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي لمواجهة الإسماعيلي الأربعاء المقبل، ضمن الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في قمة أولاد العم، أملا في مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز، انتظارا لخوض النادي الأهلي مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويحتل الزمالك حاليا، صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.