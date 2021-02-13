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الأرقام تكشف تفوق الزمالك على مولودية الجزائر فى موقعة أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - سقط فريق الزمالك فى فخ التعادل على أرضه أمام مولودية الجزائر، بافتتاح مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليكتفى بحصد نقطة وحيدة، ويترقب نتيجة مباراة الترجي التونسي اليوم، السبت، أمام تونجيث السنغالي، الذى يشارك فى مرحلة المجموعات للمرة الأولى فى تاريخه، وبعدما فجر مفاجأة قوية بإقصائه نادى الرجاء البيضاوي في الدور السابق.

مباراة الزمالك ومولودية الجزائر التي اقيمت باستاد القاهرة الدولي شهدت سيطرة واضحة للفارس الأبيض رغم التعادل وهو ما كان واضحا طوال أحداث اللقاء، وجاءت أرقام وإحصائيات المباراة لتؤكد التفوق الزملكاوي الملحوظ على بطل الجزائر طوال الـ 90 دقيقة.

الزمالك

ويرصد ”الخليج 365” في السطور التالية أرقاما خاصة من مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، لإيضاح الفارق الكبير بين الفريقين خلال اللقاء.

نسبة الاستحواذ

الزمالك 75%

مولودية الجزائر 25%

الزمالك

صناعة فرص تهديفية

الزمالك 21 فرصة

مولودية الجزائر 2 فرصة

الزمالك

التسديد على المرمي

الزمالك 24 تسديدة

مولودية الجزائر 5 تسديدات

الزمالك

تصدي الحراس لأهداف محققة

محمد أبو جبل حارس الزمالك لا يوجد

عبدالقادر صالحي حارس مولودية الجزائر 6 كرات

الزمالك

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي لمواجهة الإسماعيلي الأربعاء المقبل، ضمن الأسبوع الـ 13 لمسابقة الممتاز، في قمة أولاد العم، أملا في مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز، انتظارا لخوض النادي الأهلي مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويحتل الزمالك حاليا، صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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