شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى بالإسماعيلى يبدأ إجراءات تجهيز جراحة الرباط الصليبى لـ"البدرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد طه مهنا رئيس الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلي إجراءات تجهيز جراحة الرباط الصليبى لمحمود البدرى الظهير الأيسر للدراويش خلال الأيام المقبلة بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى الأمامى للركبة إضافة للغضروف الداخلى.

ويعد البدرى هو ثانى لاعب يصاب بالرباط الصليبى هذا الموسم بعد إصابة أحمد أيمن الذى تأكد غيابه لنهاية الموسم.

ويختتم اليوم السبت، فريق الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش استعداداته لمواجهة لافيينا اف سى المقرر لها ظهر غداً الاحد ضمن مباريات دور 32 كأس مصر ، لافيينا هو واحد من فريقين فقط من الدرجة الرابعة نجحا في التأهل لهذا الدور ، وصعد لافيينا، الذي يملكه محمود الأسيوطي المالك السابق لبيراميدز المنافس في الدوري الممتاز ووصيف بطل كأس الاتحاد الأفريقي، إلى دور 32 بعد أن تخطى 4 أدوار تمهيدية.

ومن المقرر أن يخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن يوفيتش قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة، وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى صفحة مباراة الاتحاد السكندرى التى أقيمت مساء الخميس على ستاد برج العرب بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز التى خسرها الدراويش بهدف دون رد.

وقام النادى الإسماعيلى بإعداد فيديو بكل الحالات التحكيمية والتى تسببت فى ضياع نقاط من الإسماعيلى كانت كفيلة بتغير موقفه فى جدول المسابقة، ويرصد الفيديو مدى الظلم الذى تعرض له الدراويش من الفار والحكام، وسوف يتم إرساله إلى اللجنة التى تدير اتحاد الكره ولجنة الحكام ووسائل الإعلام.

وصرح علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، بأن النادى ظُلم أكثر من مرة وبتكرار غريب من الحكام والفار، وما حدث فى مباراة الاتحاد من عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة فى الشوط الأول بعد تعمد مدافع الاتحاد عرقلة محمد صادق فى منطقه الجزاء بوضوح وظهر ذلك فى إعادة اللعبة، وتجاهل الحكم الفار أو لم يستمع لندائه بدليل تغيره جهاز الصوت الخاص به بعد اللعبة مباشرة كانت كفيله بتغير سير المباراة.

وأكد وحيد: "لذلك يطالب النادى الإسماعيلى لجنة الحكام توضيح ما حدث وهل انقطع اتصال الحكم بالفار، ولماذا لم يعود له بعد إصلاح الصوت لأن ناتج هذا عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للإسماعيلي".

وقال وحيد: "تكررت أخطاء الحكام والـvar أكثر من مرة فى مباريات الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى والبنك الأهلى والمحلة، وآخرها أمام الاتحاد مما أصاب الفريق وجماهيره بالإحباط لفقدان نقاط مستحقه للفريق".

وأكد المتحدث الرسمى أن ما يحدث ليس فى صالح اللعبة أو استمرارية المسابقة بشفافية وعدالة بين الجميع، وسيكون له تأثير سلبى على ثقه الأندية والجماهير فى منظومة التحكيم، لأن أخطاء التحكيم واردة ولكنها للأسف الشديد أصبحت واردة ومعها الفار ضد الإسماعيلى، وبتكرار فى أكثر من مباراة وبشهاده خبراء اللعبة والمحللين".