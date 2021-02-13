شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب المسئولين بالتدخل لحل أزمة الحجز على أرصدة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو نادي الزمالك تدخل المسئولين لحل أزمة الحجز على أرصدة النادى فى البنوك من جانب التأمينات، بعدما تضاعفت مديونية القلعة البيضاء لدى التأمينات خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم سداد المبالغ المستحة، وكذلك عدم الالتزام بالجدولة المتفق عليها.

ووصلت مديونيات نادي الزمالك لما يقرب من 350 مليون جنيه، تنوعت بين مستحقات لاعبين قديمة وجديدة، بخلاف مقدمات العقود، ومستحقات متأخرة أيضًا لجميع فرق النادى ما بين كرة سلة ويد وألعاب أخرى، وكذلك العاملين بالقلعة البيضاء.

وكشف مصدر مسئول داخل الزمالك لـ"الخليج 365" أن هذه الأزمة قديمة وليس بسبب اللجنة المكلفة حاليا بإدارة النادي، موضحا أن الحجز على الأرصدة سيعطل كافة الملفات المعلقة بالقلعة البيضاء وسيمنع النادى من سداد التزاماته.

وأضاف المصدر أن المسئولين عليهم التدخل لحل هذه الأزمة، خاصة أن اللجنة الحالية ليس في يدها أي حلول بالوقت الحالي، مطالبا بضرورة الوصول لصيغة واتفاق لرفع الحجز عن الأرصدة مع التزام النادى بسداد كافة المستحقات القديمة وفقا لاتفاق معين يتم الوصول إليه.

وفى سياق آخر، افتتح الزمالك مشواره في دوري المجموعات الأفريقي، أمس الجمعة، أمام مولودية الجزائر، فى المباراة التي حسمها التعادل السلبي، باستاد القاهرة الدولي، ليحصل كل فريق على نقطة ويترقب الأبيض نتيجة مباراة الترجي وبطل السنغال لمعرفة الترتيب النهائي للمجموعة بعد الجولة الأولي.

وقرر باتشيكو مشاهدة مباراة الترجي أمام تونجيث للوقوف على نقاط القوة والضعف لدي بطل السنغال، قبل المباراة المرتقبة التى ستجمعه مع الزمالك يوم 23 فبراير الجاري، في ثانى جولات دوري المجموعات الأفريقي، خاصة أن المنافس الذي يشارك في مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، وبعد أن فجر مفاجأة قوية بإقصائه نادي الرجاء البيضاوي في الدور السابق يعد غامض بنسبة كبيرة.

ومنح البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، بعد مباراة المولودية ليستأنف الفريق، تدريباته غدا الأحد، ويبدأ الاستعداد لقمة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في قمة أولاد العم، أملا في مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز، انتظارا لخوض النادي الأهلي مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويحتل الزمالك حاليا، صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.