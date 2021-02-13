سلبية مسحة محمد بركات من فيروس كورونا

القاهرة - سامية سيد - تعافى محمد بركات مدير منتخب مصر الحالي ونجم الأهلي السابق من فيروس كورونا بعدما أجرى بركات مسحة طبية وجاءت نتيجتها سلبية.

وكان بركات تحسنت حالته خلال الأيام الماضية قبل أن يجري مسحة للاطمئنان على صحته وتأتى نتيجتها سلبية، حيث كان محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر يتابع حالته بشكل مستمر ومدى التزامه بالبروتوكول الطبي والعزل المنزلي خلال فترة إصابته.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهتي كينيا وتوجو خلال التوقف الدولي في شهر مارس المقبل ضمن تصفيات كاس الأمم الأفريقية.

المنتخب الوطني يحتاج نقطة واحدة فقط لضمان صعوده رسمياً حيث يملك 8 نقاط من تعادلين أمام كينيا وجزر القمر ثم فوزين على توجو.