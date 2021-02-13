شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أفريقيا لشباب الطائرة بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إقامة بطولة أفريقيا للشباب المقرر استضافتها فى مصر 20 فبراير الجارى باستاد القاهرة بدون جمهور. وقال غزلان فى تصريح لـ الخليج 365، إنه غير مسموح بحضور المنافسات سوى لجان البطولة فقط، وفقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأكد غزلان على مشاركة 5 منتخبات فى هذه البطولة بعد إرسال منتخبى الكاميرون والكونغو الديمقراطية والمغرب وأفريقيا الوسطى، تأكيدات المشاركة بخلاف مصر "البلد المنظم"، فيما تم إرسال إستفسارات لمنتخبى تونس وأوغندا حول إمكانية المشاركة فى البطولة من عدمه فى ظل عدم إرسال أى تأكيدات حتى الأن

وأوضح غزلان أن وصول الوفود يبدأ يوم 18 فبرايرالجارى، على أن يعقد الاجتماع الفنى يوم 19 قبل انطلاق المنافسة يوم 20 من الشهر نفسه.

وأشار غزلان إلى أن الاتحاد الدولى أخطر الاتحاد الأفريقى بالإجراءات الاحترازية التى ستتبع فى البطولة والتى أخطر الإتحاد المصرى بها لتطبيقها فى المنافسات من أجل حماية المتواجدين من فيروس كورونا .

ويرأس سامح حمدى اللجنة العليا المنظمة للبطولة و معه ايمن غزلان نائبا ، فيما يتولى مهمة مدير البطولة الحكم الدولى هانى فكرى و مساهدع عماد الباهى .