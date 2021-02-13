شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أفريقيا لشباب الطائرة بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إقامة بطولة أفريقيا للشباب المقرر استضافتها فى مصر 20 فبراير الجارى باستاد القاهرة بدون جمهور. وقال غزلان فى تصريح لـ الخليج 365، إنه غير مسموح بحضور المنافسات سوى لجان البطولة فقط، وفقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
وأكد غزلان على مشاركة 5 منتخبات فى هذه البطولة بعد إرسال منتخبى الكاميرون والكونغو الديمقراطية والمغرب وأفريقيا الوسطى، تأكيدات المشاركة بخلاف مصر "البلد المنظم"، فيما تم إرسال إستفسارات لمنتخبى تونس وأوغندا حول إمكانية المشاركة فى البطولة من عدمه فى ظل عدم إرسال أى تأكيدات حتى الأن
وأوضح غزلان أن وصول الوفود يبدأ يوم 18 فبرايرالجارى، على أن يعقد الاجتماع الفنى يوم 19 قبل انطلاق المنافسة يوم 20 من الشهر نفسه.
وأشار غزلان إلى أن الاتحاد الدولى أخطر الاتحاد الأفريقى بالإجراءات الاحترازية التى ستتبع فى البطولة والتى أخطر الإتحاد المصرى بها لتطبيقها فى المنافسات من أجل حماية المتواجدين من فيروس كورونا .
ويرأس سامح حمدى اللجنة العليا المنظمة للبطولة و معه ايمن غزلان نائبا ، فيما يتولى مهمة مدير البطولة الحكم الدولى هانى فكرى و مساهدع عماد الباهى .
وكشف غزلان من قبل على إلزام الأندية اتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة فى الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين، كما اشترط اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى .
كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.