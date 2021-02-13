أكرم توفيق: سنقاتل من أجل الأهلي وجماهيره.. وتلك أصعب لحظات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أكرم توفيق، لاعب وسط النادي الأهلي، أنه لا يوجد فريق ضعيف في كأس العالم للأندية، مشيراً الى أن الفريق سيواصل القتال من أجل الجماهير.

وساهم أكرم توفيق في تتويج الفريق بالمركز الثالث بكأس العالم للأندية في قطر.

وقال أكرم توفيق في تصريحات عبر برنامج "BE ONTIME" بقناة "أون تايم سبورتس 1" "كل لاعب له دور في الفريق، كل لاعب بيموت نفسه في الملعب عندما يطلب منه المدرب المشاركة".

وتابع "ربنا بيكرم الفريق في الملعب لأننا نعمل بإخلاص ونقاتل، ولو هناك من ليس في يومه، زميله يقوم بالقتال بجواره من أجل الفريق".

وأكمل "عندما أتيح للفريق بعض الفرص ولم تتُرجم لأهداف كانت لحظات صعبة بكل تأكيد، لقد قاتلنا من أجل تحقيق المكسب".

واستمر "بالميراس فريق قوي جداً، لا يوجد فريق في المونديال سهل، من يتأهل يكون لديه قائمة رائعة ويدعم نفسه بصفقات، الأهلي أيضاً فريق كبير وخلفه جمهور عظيم".

وشدد "نحن نقاتل ونتعب من أجل الجماهير والنادي، وكذلك من أجل الأهل والأصدقاء ومصر، فنحن نمثل مصر في النهاية".

وأضاف "كنت سأقدم أقصى ما لدي لو جاء دوري في ركلات الترجيح أمام بالميراس لكي أسدد في المكان الذي اعتدت عليه بكل قوة، لو سكنت الشباك فهذا جيد، لو لم يحدث فهذا هو القدر".

وشدد "قبل مباراة بايرن ميونيخ جلس معنا محمد الشناوي، قال أنهم فريق كبير وكذلك نحن أبطال أفريقيا، لماذا لا نلعب من أجل المكسب، الكرة تعترف بالأداء داخل الملعب".

واستكمل "الفريق ظهر أمام بايرن ميونيخ بشكل جيد، كان يمكن أن يكون الشكل أفضل لكن الحمد لله".

وعن الفيديو الشهير مع محمود وحيد وحديثه عن لاعب بالميراس قال "لقد قام بضرب والتر بواليا ولم يخرج الكرة ويعتذر له، وجدته يأتي أمامي ويحاول (يتأرجز)، فقمت بإيقافه بقوة لتهدئة اللعب وعلاج بواليا".

واختتم "حتى لو هناك إرهاق أو تعب سنقاتل ونلعب من أجل جماهير الأهلي الكبيرة، سنواصل مسيرتنا، هذا هو قدرنا وقدر النادي الأهلي دائماً".