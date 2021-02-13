مصدر لمصراوي: لجنة تفتيش من وزارة الرياضة في اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر مسؤول، أن مقر اتحاد الكرة في الوقت الحالي، يتواجد به لجنة من جانب وزارة الشباب والرياضة من أجل التفتيش.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت في وقت سابق، أن هناك عمليات تفتيش ورقابة سوف تتم على الهئيات الرياضة المختلفة سواء اتحادات أو أندية أو مراكز شباب.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" "تتواجد لجنة من جانب وزارة الشباب والرياضة في مقر اتحاد الكرة حالياً".

واختتم "اللجنة تقوم بعمليات تفتيش وفحص للعديد من المستندات داخل مقر اتحاد الكرة خلال الوقت الحالي، ومنذ أيام قليلة".