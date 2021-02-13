لطفي يكشف أسباب تألق الشناوي أمام بالميراس بالمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف علي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي، سر تألق محمد الشناوي، قائد الفريق خلال مباراة بالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية.

وساهم تألق الشناوي في تتويج الأهلي بالمركز الثالث بكأس العالم للأندية الأخيرة بالفوز بركلات الجزاء الترجيحية أمام بالميراس البرازيلي.

وقال علي لطفي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي "حصلنا على فيديوهات عديدة للاعبي الفريق البرازيلي من قبل الجهاز الفني".

وأضاف "وعقد يانكون ميشيل أكثر من جلسة معنا كحراس للفريق من أجل الاستعداد جيدًا لكل الظروف الخاصة بالمباراة وتحديدا حال الوصول إلى ركلات الترجيح".

وتابع "جهزنا ورقة خاصة بلاعبي بالميراس، وطريقة تسديدهم ضربات الترجيح، وكذلك الزوايا التي يقومون بالتركيز عليها".

وواصل "بالفعل نجح الشناوي في التعامل بخبرة كبيرة معها، وقاد الفريق لإنجاز جديد يضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين الذين تعاهدوا على إسعاد جماهير النادي في كل مكان بحصد البطولات المحلية والقارية".