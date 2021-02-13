بانون يتحدث عن علي معلول.. وسر احتفاله.. ولقبه في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تمنى المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي، أن يصبح مثل التونسي علي معلول المدافع الأيسر للفريق عند جماهير النادي الأهلي.

وشارك بانون في تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية الأخيرة بقطر.

وقال بانون في تصريحات لقناة الأهلي "علي معلول تواجد معنا في الإحماء قبل مباراة بالميراس من أجل محاولة دعم ومساعدة الفريق، ما فعله كان حباً للأهلي وجماهيره".

وتابع "علي معلول لو قام بنشر صورة قدمه على مواقع التواصل الاجتماعي، سوف يعتذر له من قام بالتشكيك فيه، ما قيل في حق علي معلول لا يصح على الإطلاق، هناك من نسى تاريخه مع الأهلي".

واستمر "أتمنى أن أصبح يوماً ما مثل علي معلول عند جماهير الأهلي، وأن أحظى بنفس الحب في قلوب الجماهير مثل معلول".

وأضاف "البعض في المغرب لقبني بالمدافع الرومانسي، لكن هناك لقب أخر متعلق بجماهير الرجاء أفضل عدم الافصاح عنه".

وعاد ليصرح "هو لقب عادي، عبارة عن رقم 88، هو متعلق بالغريم التقليدي للرجاء، لقد سجلت أمام الوداد في تلك الدقيقة مرتين، مع كامل احترامي للوداد وجماهيره".

وشدد "هناك بعض رجال الإعلام في المغرب أعرف أنهم قد يقومون بتأويل تصريحاتي بشكل غير جيد".

وتحدث "سر احتفالي أنني في المغرب كنت أمر ببعض الظروف الصعبة، هناك من كان يستغل اسمي لكي يقوم بالتسويق للصحف الخاصه به وصفحات التواصل الإجتماعي".

واختتم "تلك هي حياتي، مهما كانت الأقاويل وما يثار عني، لا استمع لأحد، فقط أستمع للنقد الإيجابي من أجل التحسن، لكن أي أمور سلبية لا استمع لها".