شكرا لقرائتكم خبر عن زميله السابق: صلاح لا يمرر الكرة؟ لا يهم طالما يسجل أهدافًا رائعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الدولي الإنجليزي السابق ميكا ريتشاردز، لاعب مانشستر سيتي، وفيرونتينا، بمحمد صلاح نجم ليفربول الذي زامله في الدوري الإيطالي في موسم 2014-2015.

وقال ريتشاردز والذي شغل مركز الظهير الأيمن للمنتخب الإنجليزي، في حوار لموقع «أنفيلد تراب»: «صلاح لم يكن يمرر الكرة على الإطلاق ولا مانع في ذلك طالما يسجل أهدافًا رائعة».

وأضاف ريتشاردز: «كثيرون يعتقدون أن مستواه الأفضل كان في روما، وهذا ما نقله إلى ليفربول، لكنه كان متألقا في فيورنتينا. لم تكن أهدافه رائعة، لكن على صعيد التأثير على المباريات، كان يتخطى ثلاثة أو أربعة لاعبين كل مباراة».

وأوضح: «اعتدنا الخروج لتناول القهوة في فلورنسا ولم نستطع الذهاب لأي مكان، حسنا، أنا استطعت، لكنه لم يستطع، لأنه كان إلها في المدينة بعد شهرين فقط من انتقاله لفيورنتينا».

وترشح صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم في السنوات الثلاث الأخيرة، ويتصدر صلاح حاليا ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا.