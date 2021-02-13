شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسقط في الفخ نفسه للعام الثالث على التوالي: هل أصبحت عقدة للفارس الأبيض؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط نادي الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه مولودية الجزائر، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الجمعة، في افتتاح مشواره بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء فشل الزمالك في تحقيق الفوز في انطلاقة دور المجموعات ليرسخ أزمة يعاني منها الفريق الأبيض على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، إذ لم ينجح الزمالك في افتتاح مشواره في مجموعته في البطولات الأفريقية بنتيجة إيجابية منذ فوزه على كابس يونايتد في افتتاح مشواره بالمجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا موسم 2016-2017.

ومنذ تلك المباراة، تأهل الزمالك لدور المجموعات في ثلاث بطولات أفريقية، لم ينجح فيها جميعًا في تحقيق انطلاقة إيجابية في دور المجموعات، فخسر أمام جوماهيا في مطلع مشواره في المجموعة الرابعة من كأس الكونفيدرالية موسم 2018-2019 برباعية مقابل هدفين خارج أرضه.

وفي الموسم الماضي، تلقى هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة أمام مازيمبي خارج ملعبه في افتتاح مشواره في المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.

واستمر الزمالك في تحقيق النتائج السلبية في أولى مبارياته بالمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعدما تعادل سلبيًا على ملعبه أمام مولودية الجزائر.