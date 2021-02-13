شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا والشرقية للدخان يصطدمان اليوم في قمة «مجموعة الصعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي عصر اليوم السبت، نادي المنيا، مع نادي الشرقية للدخان، باستاد جامعة المنيا، ضمن مباراة الأسبوع الثالث عشر، بدوري الممتاز ب لكرة القدم، والمعروف إعلاميًا بدوري المظاليم، «مجموعة الصعيد»، وذلك على صدارة المجموعة.

يدخل فريق الشرقية للدخان برصيد 29 نقطة، والمنيا برصيد 24 نقطة في المركز الثاني.

حفز مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، رئيس مجلس الإدارة، اللاعبين على الفوز بالمباراة عقب انتهاء التدريبات الأخيرة للفريق، بهدف تقليص الفارق إلى نقطتين ومواصلة السعي لصدارة المجموعة.