شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن إصابة مدافعه بالرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الإسماعيلي إصابة مدافعه محمود البدري، ظهير أيسر الفريق، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، إضافة للغضروف الداخلي.

وقال محمد طه، طبيب الإسماعيلي، إن اللاعب سيبدأ من الغد إجراءات الاتفاق على موعد الجراحة التي سيخضع لها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان اللاعب قد أصيب ولم يستطع استكمال لقاء فريقه الأخير أمام الاتحاد السكندري.

محمود البدري، صاحب الـ21 عاما، هو الظهير الأيسر الأساسي لنادي الإسماعيلي هذا الموسم، وشارك في 7 مباريات مع الفريق في الدوري ويعد أحد العناصر أيضا لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة لافيينا يوم الأحد في دور الـ32 لكأس مصر.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 في الدوري وقبل الأخير برصيد 8 نقاط من 11 مباراة.