شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم صالح جمعة منذ رحيله عن الأهلي إلى سيراميكا: 4 أصفار وأزمة مع صوفينار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقل صالح جمعة مطلع الموسم الحالي من النادي الأهلي إلى نادي سيراميكا على أمل إنعاش مسيرته الكروية التي احتضرت داخل جدران القلعة الحمراء على مدار السنوات.

انضمام صالح جمعة لسيراميكا لم يكن ذا تأثير قوي حتى اللحظة، إذ لم يخض سوى مباراتين كاملتين أمام كل من مصر المقاصة وغزل المحلة، فيما لعب 45 دقيقة أمام كل من الجونة وأسوان، و17 دقيقة أمام البنك الأهلي، بمجموع دقائق لعب 285 دقيقة.

وخرج لاعب الأهلي السابق من قائمة فريقه في مباراة الإنتاج الحربي، بعد إعلان إصابته بكورونا، كما خرج من قائمة فريقه في مباريات بيراميدز وسموحة والأهلي والمقاولون العرب وإنبي والجيش بسبب إصابة لحقت به في السمانة أبعدته قرابة شهر عن الملاعب.

وبالنسبة لأرقام صالح جمعة مع سيراميكا كليوباترا فجاءت كلها أصفار، إذ لم يسجل أو يصنع أي أهداف، كما لم يحصل على أي بطاقات صفراء أو حمراء.

وخارج الملعب، فجرت الراقصة صوفينار، الشهيرة بـ«صافيناز» أزمة مع لاعب سيراميكا، بعدما نشرت «سكرين شوت» لتعليق اللاعب على صور لها نشرتها على حسابها عبر خاصية «ستوري» بمجموعة من القلوب، فيما علقت هي عليها قائلة: «إيه ده؟».

وكان مصدر مقرب من اللاعب قد صرح لـ«المصري اليوم» بأن «صالح» علّق على الصورة بشكل عفوي ضمن مجموعة من تعليقاته على احتفال الأهلاوية بفوز الأهلي بالمركز الثالث بمونديال الأندية.

وأضاف المصدر المقرب من صالح جمعة أن اللاعب احتفل في العديد من البوستات بفوز الأهلي وعلق لجميع أصدقائه، وأن الأمر مجرد احتفال منه بفوز الأهلي.