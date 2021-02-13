المنتخب الوطني لكرة القدم يزور المعالم التاريخية والأثرية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

زار المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، امس، أبرز المعالم التاريخية والأثرية بوادي حضرموت في إطار البرنامج الرياضي السياحي للمنتخب الذي أعدّه مكتب الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء.



حيث زاروا قصر سيئون التاريخي والمعالم الأثرية والمتاحف التاريخية بمدينة شبام حضرموت ومسجد المحضار بمدينة تريم.

وحظي المنتخب باستقبال رسمي وشعبي كبير في مديرية تريم يتقدمهم وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ومدير عام المديرية خالد هويدي ومستشار وزارة الشباب والرياضة علي باشعيب وعدد من الشخصيات الاجتماعية.