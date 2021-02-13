«الشارقة الرياضي» يدشن سباقات الموسم الجديد

حقق سباق مجلس الشارقة الرياضي الأول للجري، نجاحاً كبيراً يوم الجمعة 12 فبراير 2021 بالمدينة الجامعية بالشارقة في افتتاح سباقات الموسم الجديد بمشاركة ما لا يقل عن 500 متسابق ومتسابقة من مختلف الجنسيات، و50 متسابقاً عن بعد، بشراكة استراتيجية مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وثقافة بلا حدود وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة والمدينة الجامعية وشركة القدرة للخدمات الرياضية ضمن أهداف المجلس المجتمعية في العمل على نشر ثقافة الرياضة وسط فئات المجتمع وتعزيز نمط الحياة الصحية وجعل الرياضة أسلوب حياة.

واشتمل السباق على عدة فئات: الفئة المفتوحة وفئة المواطنين والفئات العمرية المختلفة لمسافات 2،5 كلم و 5 كلم و 10 كلم، حضر حفل تتويج الفائزين عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة ومريم الحمادي مدير مبادرة ثقافة بلا حدود وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية ومحمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي بالمجلس وفاطمة أحمد صالح مساعد مدير الأعمال وتطوير الاتصال في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

شهد سباق 10 كلم للفئة المفتوحة للرجال فوز نادر جازي بالمركز الأول ورانسلي نيابوتو بالمركز الثاني وأمين زيداني بالمركز الثالث، وفي نفس الفئة للإماراتيين فاز خليفة النعيمي بالمركز الأول وناصر محمود البستكي بالمركز الثاني وإبراهيم سعيد اليماحي بالمركز الثالث، وفي فئة السيدات مفتوح فازت جيليان كلارك بالمركز الأول، وهولي مورفي بالمركز الثاني وتيتيانا مالتسيفا بالمركز الثالث، وفي ذات الفئة للإماراتيات فازت رقية المرزوقي بالمركز الأول ونورة الزرعوني بالمركز الثاني وعفراء النعيمي بالمركز الثالث.

أما في سباق 5 كلم الفئة المفتوحة فاز لي جاريت بالمركز الأول ويوسف الهودي بالمركز الثاني وجوشوا ماتنجوا بالمركز الثالث، وفي ذات الفئة للإماراتيين فاز عبيد النعيمي بالمركز الأول وحل صالح السويدي ثانياً وحمد الزيودي ثالثاً، وفي ذات الفئة المفتوحة سيدات فازت ديانا زاخرجينكو بالمركز الأول ولافيتا سترايلوفا بالمركز الثاني وتيا واتسون بالمركز الثالث، وفي فئة الإماراتيات فازت شوق البلوشي بالمركز الأول وتحرير النقبي بالمركز الثاني ونور كحيل بالمركز الثالث.

وفي سباق 2،5 كلم للفئة المفتوحة للرجال فاز حافز الغازي بالمركز الأول وزايد الغيلاني بالمركز الثاني ونعيم محمد المتولي بالمركز الثالث، وفي نفس المسافة للفئة المفتوحة سيدات فازت أميرة أمير بالمركز الأول وعلياء أمير بالثاني وهنا اورتنر بالمركز الثالث، وفي ذات الفئة للإماراتيين فاز فرحان الحمادي بالمركز الأول وعمار الرئيسي بالمركز الثاني وخليفة الكتبي ثالثاً، وفي ذات الفئة للإماراتيات حلت غاية يوسف بالمركز الأول وإلهام البوركادي في المركز الثاني وسارة العلماء في المركز الثالث.

وبهذه المناسبة، أثنى عيسى هلال الحزامي على النجاح الذي حققه السباق والذي لاقى إقبالًا كبيراً من مختلف الفئات والجنسيات لتحقيق أهداف المجلس وتنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والاهتمام بالرياضة والرياضيين من كلا الجنسين.

وأضاف: نشكر المشاركين في الحدث الذي يعزز من قيمة الرياضة بالإمارة، وهو مايسعى إليه المجلس دائماً في حث أفراد المجتمع على أن تكون للرياضة مكانة واسعة وأيضاً الحرص على إنجاح أي فعالية تشكل نجاحاً رياضياً ومجتمعياً، ونشكر جهود إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية على الإشراف وتنظيم الحدث ومن جهتنا نساند كل ما يعزز من رسالتنا في نشر ثقافة الرياضة وتشجيع الجميع على ممارستها بشكل مستمر وهو الهدف من تنظيم مختلف الفعاليات والمساهمة في الحفاظ على الصحة والحيوية والنشاط لمختلف الفئات العمرية. واختتم: نثمن جهود الجهات المتعاونة في هذا الحدث وهي القيادة العامة لشرطة الشارقة وإدارة المدينة الجامعية بالشارقة ومؤسسة الشارقة للإعلام وفريق الشارقة للترايثلون وفريق أسعد شعب التطوعي، حيث مثلت هذه الجهود المشتركة عوامل النجاح لهذه الفعالية.

وبدورها، أشارت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة إلى أن نجاح هذا السباق والذي يعد الأول في سلسلة السباقات المجتمعية لهذا العام يعود للاهتمام بالرياضة بالإمارة بفضل دعم ورعاية صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتعزيزاً لنجاحات الرياضة المجتمعية في الإمارة الباسمة.

وقالت: حرصت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على التواجد في الحدث كشريك استراتيجي ونثمن جهود المجلس في الاهتمام بمثل هذه الفعاليات التي تشكل إضافة وتشجيعاً كبيراً لمختلف فئات المجتمع على المشاركة والحرص على ممارسة الرياضة بشتى أنواعها وتأكيد تميز وقيمة مكانة الرياضة في الإمارة الباسمة.

من جانبها، قالت مريم الحمادي، مدير ثقافة بلا حدود: «الثقافة لا تختلف عن الرياضة فهي عوامل مهمة لبناء الفرد ليكون قادراً على رفد محيطه ومجتمعه بالكثير من المعارف والخبرات اللازمة والضرورية، حيث تأتي هذه المشاركة ترجمة لأهدافنا الرامية إلى توسعة نطاق المعرفة والمشاركة في مختلف الفعاليات المجتمعية التي تقام في الإمارة والدولة وتأكيد حضور المعرفة والكتاب في شتى تفاصيل الحياة اليومية لجميع أفراد المجتمع».

وأضافت: «تواجدنا خلال هذه الفعالية بمختلف أشكال المعرفة بتقديم مكتبة منزلية للفائزين بما يعزز ارتباطهم بالكتاب، ويكرّس في أذهانهم ثقافة المطالعة، ويقدّم لهم صورة واضحة عن التناغم الذي يجمع ما بين الثقافة ومختلف الفعاليات المجتمعية التي تقام في الإمارة، ونتطلع لأن يبقى العمل الثقافي مستمراً في مختلف الظروف خاصة في ظلّ ما يشهده العالم من جائحة كورونا لأننا نؤمن أن دور القراءة والكتاب كبير في إثراء خبرات ومعارف الإنسان».