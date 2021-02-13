شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا وجندوجان الأفضل في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

حصل الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ونجمه الألماني إيكاي جندوجان على جائزة أفضل مدرب ولاعب لشهر يناير في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل جندوجان 5 أهداف في المباريات الـ6 التي فاز بها متصدر البريمييرليج الشهر الماضي فيما حصل جوارديولا على ثامن جائزة مدرب الشهر في «البريمييرليج» والأولى له منذ أبريل 2019.

وعلق جندوجان الذي كان أساسياً في جميع مباريات سيتي: «شهر يناير كان قمة أداء الفريق لأنه فاز بجميع مبارياته، أعتقد أن الشعور الداخلي بقوة الفريق وليس بقوتي الشخصية فقط كان مذهلاً، تولد عندي هذا الشعور عندما جمعنا 100 نقطة وفزنا باللقب بفارق نقطة عن ليفربول أو عندما كنت لاعباً في دورتموند». يناير ابتسم فعلاً لـ«السيتزنز» إذ فاز بـ9 مباريات في جميع المسابقات وهو رقم قياسي منذ تشكيل الدوري عام 1888. كما سجل رقماً قياسياً (15 فوزاً) في عدد الانتصارات على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وعلق جوارديولا على أداء فريقه: «ما حققه الفريق في يناير رغم كل العقبات التي واجهها كان مدهشاً وهذا يبين حجم التركيز في فريقي وكادري، إنهم مذهلون وأنا فخور بالعمل معهم، كل شخص ساهم في هذا النجاح يستحق إشادة كبيرة».