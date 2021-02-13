شكرا لقرائتكم خبر عن شيوتاني: مواجهة المتصدر تحد لنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

أكد لاعب العين الياباني شيوتاني أن مواجهة المتصدر تمثل تحدياً مهماً بالنسبة لهم وأن هدفهم بجانب تحقيق نتيجة إيجابية هو تحسين الصورة التي ظهر عليها الفريق في مواجهة شباب الأهلي السابقة، وقال: نحن مطالبون بتقديم مستوى يليق بنا ويقودنا إلى حصد النقاط الثلاث، ولكي نحقق ذلك علينا أن نلعب بروح الفريق الواحد وأن نعمل على مساعدة بعضنا بعضا، وأن نكون في قمة الجاهزية والتركيز طوال التسعين دقيقة.

وعن عدم رضا الجماهير العيناوية عن حال الفريق قال: بالتأكيد الجماهير معها كل الحق في عدم الرضا عن المستوى الذي ظهرنا به في المباراة الماضية وليس لدينا أعذار لكي نقدمها لهم وإنما نعدهم ببذل أقصى ما عندنا لاستعادة مستوانا ولن نستسلم حتى نهاية الموسم.