شكرا لقرائتكم خبر عن ماتافز: أشعر بالمسؤولية لعدم تسجيل الأهداف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شدد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة، على أهمية الفوز على شباب الأهلي ووقف تفوقه على العنابي في السنوات الأخيرة، متمنياً أن تكون المباراة نقطة تحول في المنافسة.

وحول تفوق المنافس على الوحدة في ال 10 سنوات الأخيرة في مسابقة الدوري، أكد أن هذه هي كرة القدم والأرقام وجدت لتكسر.

ويلعب الوحدة بغياب الثنائي السوري عمر خربين والكونجولي باول موبوكو وسيلعب الثنائي خليل إبراهيم وطحنون الزعابي بدلاً عنهما.

من جانبه أكد السلوفيني تيم ماتافز مهاجم الوحدة أن الفريق عازم على تقديم أفضل مردود، لتجاوز عقبة شباب الأهلي.

وقال ماتافز إنه يرغب في العودة إلى التسجيل ومساعدة الوحدة في الفوز مبيناً أنه لا يشعر بالضغط إنما يشعر بالمسؤولية الملقاة عليه، كونه مهاجم الفريق وأن مهمته هي تسجيل الأهداف.