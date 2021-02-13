التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام ليستر سيتي

الشارقة - اميمة ياسر - يحل فريق ليفربول ضيفًا على ليستر سيتي في مواجهة شرسة بملعب ووكرز في الثانية والنصف ظهرًا ضمن منافسات الجولة 24 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد الألماني يورجن كلوب أن البرازيلي فابينيو سيغيب عن مواجهة ليستر سيتي بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: هندرسون، كاباك، روبرتسون، ألكسندر أرنولد

خط الوسط: فينالدوم، جونز، تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، روبرتو فيرمينو

وخسر فريق المدرب يورجن كلوب مبارياته الثلاث الأخيرة على أرضه أمام بيرنلي وبرايتون أند هوف ألبيون وخسر 4-1 من مانشستر سيتي يوم الأحد، ليتراجع للمركز الرابع بفارق عشر نقاط خلف سيتي المتصدر الذي يستضيف توتنهام هوتسبير.