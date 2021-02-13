غياب علي معلول لاعب الأهلي لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب علي معلول لاعب الفريق لمدة أسبوعين، بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأضاف طبيب الأهلي أن معلول أجرى أشعة رنين أمس فور الوصول من الدوحة، بعد أن تعذر ذلك بسبب الإجراءات الاحترازية ووجود البعثة داخل كبسولة طبية في مقر إقامتها في الدوحة، وأثبتت الأشعة إصابته بشد في العضلة الخلفية يستوجب العلاج لمدة أسبوعين.

فترة غياب معلول ستبعده عن 3 مواجهات مهمة تبدأ أمام المريخ السوداني في دور المجموعات في مستهل مشوار الأهلي للدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 16 فبراير الحالي.

كما يتوقع أن يغيب معلول عن الأهلي أمام النصر في دور الـ 32 لكأس مصر يوم 19 فبراير الحالي، وكذلك مواجهة سيبما التنزاني في دار السلام يوم 23 من الشهر ذاته.

وأوضح أن اللاعب يبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأشار أبو عبلة إلى المحاولات الحثيثة التي بذلها الجهاز الطبي من أجل لحاق معلول بمباراة بالميراس البرازيلي أول أمس، ولكن آلام الخلفية للاعب حالت دون ذلك.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة عصر أمس، الجمعة، قادمة من قطر بعد الفوز بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية.