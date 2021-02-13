الشناوي : مانويل نوير قابلني بعد مباراة بالميراس .. ماذا قال نوير لحارس الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق برونزية كأس العالم للأندية، بالفوز على بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بركلات الترجيح، مشيرا إلى أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام بايرن ميونيخ، ومستوى الأهلي، لم يكن بعيدا للغاية عن الفريق الألماني.

وقال الشناوي، في تصريحات عبر قناة الأهلي: «النادي الأهلي قدم بطولة كبيرة في كأس العالم للأندية، ونجحنا في تقديم مباراة قوية أمام بايرن ميونيخ، الفارق لم يكن كبيرا بين الفريقين، النادي يسير بخطى ثابتة نحو تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة».

وواصل: «اللاعبون الكبار المتواجدون في النادي، يوجهون اللاعبين الجدد من خلال تعليمات من أجل الدخول في مسار النادي وتقديم الأفضل مع الفريق، الفريق واجه ثلاث مدارس في بطولة كأس العالم للأندية، أمام الدحيل القطري، وبايرن ميونيخ الألماني، وأخيرا أمام نادي بالميراس، وعرفنا مستوانا بين أندية العالم».

واستكمل: «مانويل نوير، بالنسبة لي هو مثل أعلى، حارس مرمى لديه العديد من التحديات، وأسعى دائما للسير على خطاه رفقة النادي الأهلي محليا وقاريا».

وتابع: «مانويل نوير، قابلني بعد مباراة بالميراس، وهنأني بالفوز وبالمستوى الذي قدمته في ركلات الترجيح».

وأردف: «النقد دائما ما يكون في صالح الجميع، من أجل تقديم الأفضل، وعادة الفريق يكون فى أعلى حالة عند الفوز من جانب الجماهير، ويأتي الأمر بالعكس في حالة الخسارة».

واختتم: «دائما في ركلات الجزاء لا أعتمد على التوقع، أدرس اللاعبين بشكل جيد قبل كل مباراة، رفقة ميشيل يانكون مدرب الحراس بالنادي، ومحلل الأداء».