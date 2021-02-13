سر الغضب الشديد الذي أصاب لاعبي الزمالك .. وهجوم لاعبي مولودية الجزائر على شيكابالا بعد المباراة

الشارقة - اميمة ياسر - حرص عدد من لاعبي مولودية الجزائر، على التوجه إلى محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للحصول على التيشرت الخاص به، بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتنافس لاعبو مولودية الجزائر، على الحصول على القميص الخاص بمحمود عبدالرازق شيكابالا، قبل أن يمنحه لأحد لاعبي الفريق الجزائري، ويغادر الملعب.

غضب لاعبي الزمالك

وفور انتهاء المباراة، ظهر الغضب الشديد على لاعبي الزمالك، عقب التعادل مع مولودية الجزائر، وكان أكثر اللاعبين تأثرا بالتعادل أثناء الخروج من الملعب، طارق حامد.

ويلتقي الزمالك، مع تونجيث السنغالي، في الجولة المقبلة من دور المجموعات، والمقررة إقامتها 23 فبراير الجاري.