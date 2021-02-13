الدوري الاميركي: دوارنت يعود الى نتس لمواجهة فريقه السابق ووريرز

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نيويورك: سيعود نجم بروكلن نتس كيفن دوارنت الى المنافسات بعد غيابه لثلاث مباريات بسبب بروتوكولات فيروس كورونا، وسيكون جاهزًا لخوض المواجهة ضد فريقه السابق غولدن ستايت ووريرز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين السبت.

وقال المدرب الكندي لنتس ستيف ناش خلال تمارين الفريق الجمعة إن دورانت سيكون "جاهزًا" لأول مباراة من اصل خمس متتالية خارج الديار بعد ان اضطر للغياب في الفترة الأخيرة بسبب مخالطته أحد المصابين بكوفيد 19.

قاد دورانت (32 عامًا) ووريرز الى لقب الدوري عامي 2017 و2018 حين حصد ايضًا في العامين جائزة أفضل لاعب في الدوري النهائي، قبل ان يتعرض لإصابة في وتر أخيل في نهائي 2019 الذي خسره فريقه امام تورونتو رابتورز وينتقل بعدها الى نتس.

وسيواجه دورانت فريقه السابق في ملعبه الجديد "شايس سنتر" في سان فرانسيسكو الذي انتقل اليه ووريرز الموسم الفائت، لكن بغياب الجماهير بسبب تدابير فيروس كورونا.

وقال دورانت "أتطلع قدمًا لخوض المباراة. أمضيت سنوات رائعة في غولدن ستايت. أتطلع للعودة الى باي أرينا، من المؤسف انه لن يكون هناك جماهير".

تغلب نتس على غولدن ستايت 125 99 في بروكلين في 22 كانون الاول/ديسمبر الفائت في مباراة سجل خلالها دوارنت 22 نقطة وخمس متابعات وثلاث تمريرات حاسمة وسرق الكرة في ثلاث مناسبات ضد فريقه السابق.

منذ حينها، ضم نتس الى صفوفه أفضل هداف في الدوري لثلاثة مواسم جيمس هاردن من هيوستن روكتس وفي رصيده 15 انتصارًا مقابل 12هزيمة هذا الموسم ويحتل المركز الثالث في المنطقة الشرقية، مقابل 14 فوزًا و12 خسارة لووريرز ثامن الغربية.