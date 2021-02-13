ليفربول: كلوب يتوقع الفوز في مباريات مقبلة رغم "قلقه" بشأن الفريق

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Getty Images يواجه ليفربول فريق ليستر سيتي يوم السبت

قال مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب إنه لا يلتفت كثيرا للصخب المثار حول تراجع أداء الفريق الإنجليزي، لكنّه أعرب عن شعور بـ"القلق".

ومع ذلك، توقع المدرب الألماني فوز الريدز بعدد أكبر من المباريات المقبلة.

ويتأخر حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عن فريق مانشستر سيتي، المتصدر حاليا بفارق عشر نقاط. ويأتي ليفربول في المركز الرابع في السباق على لقب الموسم الحالي.

وخسر ليفربول آخر مباراتين، لكنه سيتقدم على فريق ليستر سيتي إذا استطاع الفوز عليه في المباراة التي تجمعهما يوم السبت.

وقال كلوب: "أمامنا 15 مباراة والعديد من النقاط. لا يتعلق الأمر بالمركز الذي يحتله الآخرون وأين سيصبحون. الأمر يتعلق بنا نحن".

ورغم فوزه بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي، تراجعت حظوظ ليفربول بالنقاط في الموسم الحالي منذ انطلاق البطولة خلف أبواب مغلقة في حزيران/يونيو الماضي.

وعانى الفريق من إصابات خطيرة في صفوف لاعبيه، ومن بينهم فيرجيل فان دايك وجو غوميز وجويل ماتيب.

ولم يلعب المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا منذ التاسع من كانون الأول/ديسمبر بسبب الإصابة. وكان قد سجّل تسعة أهداف خلال 17 مباراة بعد انتقاله من فريق ولفرهامبتون مقابل 41 مليون جنيه استرليني.

وقال كلوب: "نعلم أنه يجب أن نكون ناجحين في المستقبل، وهذا ما سنحاول أن نفعله".

وأَضاف: "لم ألتفت للصخب حول النتائج لأكون صريحا. مهما كتبتم، لم أقرأ. لكني أعلم ما هو الوضع وأتحدث عن النتائج".

وتابع قائلاً: "أتوقع أن نفوز بمباريات أكثر مما لدينا"، هذا ما يشغلني".

وقال: "سنحاول أقصى جهدنا لصنع أفضل موسم من الآن فصاعدا. سنقوم بذلك. هذه مهمتنا".