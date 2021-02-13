بطولة ألمانيا: لايبزيغ يتحضر لليفربول بأفضل طريقة

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برلين: تحضر لايبزيغ لمواجهة الثلاثاء ضد ليفربول الإنكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بأفضل طريقة، وذلك بتحقيقه فوزه الثالث تواليا على حساب ضيفه أوغسبورغ بنتيجة 2 1 الجمعة في افتتاح المرحلة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان لايبزيغ يمني النفس بأن يعود الثلاثاء الى ملعبه "ريد بول أرينا" لمواجهة ليفربول، لكنه سيضطر الى السفر لبودابست من أجل خوض مباراة الذهاب المحتسبة على أرضه بسبب قيود السفر التي تفرضها ألمانيا على الوافدين اليها ضمن اجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وتحظر ألمانيا حتى 17 شباط/فبراير الحالي مبدئيا، الدخول عبر البرّ والبحر والجو لغالبية الأشخاص من خمس دول تشهد تفشياً واسعاً لنسخ فيروس كورونا المتحوّرة هي المملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب إفريقيا، وهو ما عرقل رحلة ليفربول الى لايبزيغ لمواجهة فريق المدينة على ملعب "ريد بول أرينا".

وبانتظار السفر الى بودابست حيث يأمل لايبزيغ تكرار انجاز الموسم الماضي حيث واصل طريقه حتى نصف النهائي في ثاني مشاركة له فقط في البطولة، حقق فريق المدرب يوليان ناغلسمان المطلوب منه محليا وعزز مركزه الثاني بفارق أربع نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر وست عن فولفسبوغ الثالث، وذلك قبل مباراتي الأخيرين مع أرمينيا بليفيلد الإثنين وبوروسيا مونشنغلادباخ الأحد تواليا.

وحسم لايبزيغ الفوز الثالث له هذا الموسم على أوغسبورغ الذي خسر أمام منافسه على أرضه ذهابا صفر 2 ثم في الدور الثاني لمسابقة الكأس صفر 3 أواخر 2020، في الشوط الأول بعدما أنهاه متقدما بهدفي الإسباني داني أولمو من ركلة جزاء انتزعها الفرنسي نوردي موكييل (38)، ومواطن الأخير كريستوفر نكونكو بتمريرة من الدنماركي يوسف بولسن 43).