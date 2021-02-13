شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: حققنا برونزية العالم بعدما طبقنا مقولة "الأهلي بمن حضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود كهربا، لاعب الأهلي، عن سعادته بتتويج نادي القرن بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي، مؤكدا أنه كان يتمنى التواجد في المباراة لولا ظروف الإيقاف، موضحا أن الأهلي «بمن حضر دائمًا»، وكل لاعبي الأهلي دائما يكونون على قلب رجل واحد.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي : «لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسئولية خلال مشوار البطولة، رغم الغيابات والظروف التي تعرضنا لها قبل المباراة الأخيرة ومنها إصابة علي معلول».

وأوضح: «جماهير الأهلي لعبت دورا بارزا جدا في التتويج بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية، خاصة أن تدعيمها كان متواصلا للاعبين منذ مغادرة القاهرة للمشاركة في المونديال، وكذلك استقبالها الحافل في المدرجات خلال المباريات، وكلها أمور ساهمت بقوة في الإنجاز الذي يحسب لهذا الجيل من اللاعبين».

وأشار كهربا إلى أن قدر لاعبي الأهلي أنهم دائمًا يلعبون على هدف واحد؛ وهو تحقيق البطولات والإنجازات، وكسر الأرقام القياسية، خاصة أن جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات، ونحن أيضا لا نشبع منها، ومن ثم سنغلق صفحة التتويج ببرونزية المونديال، ونبدأ التفكير فورًا في انطلاقة مشوار الفريق في دور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، وأيضا استكمال رحلة الدفاع عن لقب الدوري».