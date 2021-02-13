شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة باتشيكو للاعبي الزمالك بعد مباراة المولودية وقبل قمة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك غلق صفحة مباراة مولودية الجزائر في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبي، وطالب لاعبيه بالتركيز في مباراة الإسماعيلي المقبلة.

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي، لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، ضمن الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في قمة أولاد العم، أملا في مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز، انتظارا لخوض النادي الأهلي مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ووجه باتشيكو رسالة سريعة للاعبي الزمالك بعد مباراة المولودية طالبها فيها بضرورة التركيز الشديد في كافة المباريات المقبلة بمسابقة الدوري لعدم إهدار نقاط أخري والاستمرار في المنافسة على الصدارة.

ويحتل الزمالك حاليا، صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.

ومنح البرتغالي باتشيكو لاعبي الزمالك راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، بعد مباراة المولودية ليستأنف الفريق، تدريباته غدا الأحد، ويبدأ الاستعداد لقمة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل.

ويترقب جهاز الزمالك نتيجة مباراة الترجي التونسي، اليوم السبت، أمام تونجيث السنغالي، الذي يشارك في دوري المجموعات الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، وبعد أن فجر مفاجأة قوية بإقصائه نادي الرجاء البيضاوي في الدور السابق، لمعرفة الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء مباريات الجولة الأولي.

وأصبح مولودية الجزائر، تاسع فريق جزائري يواجه الزمالك في بطولات أفريقيا بعد فرق : شبيبة القبائل وشباب بلوزداد ومولودية وهران واتحاد الجزائر واتحاد بليدة و أهلى برج بوعريرج و مولودية بجاية ونصر حسين داى.