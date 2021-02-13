شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن لقاء الجونة مع كيما أسوان بدور الـ 32 لكأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الجونة نظيره كيما أسوان في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق في الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري بعد تأجيل مباراته مع المقاولون العرب بالاسبوع الأخير للمسابقة بسبب ظهور حالات إصابة بكورونا في صفوف ذئاب الجبل.

رضا شحاته يأمل فى عبور موقعة الكأس على خطى تألق الدوري

ويسعى رضا شحاته المدير الفني للجونة لعبور محطة كيما أسوان لمواصلة مشوار الكأس بنجاح لاسيما أن الفريق الساحلى يقدم موسماً مميزاً على صعيد بطولة الدوري حيث يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.

التشكيل المتوقع للجونة أمام كيما أسوان

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام كيما أسوان مكونا من: "إسلام طارق، محمد يكن، لؤي وائل، محمود الجزار وجونثان نجويم، نور السيد، سيرج أكا وناصر ناصر، إسلام عبدالنعيم، إسلام رشدي ومحمد رجب".

الأهلي الأكثر حصداً لكأس مصر

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

فترات إيقاف بطولة كأس مصر

ولم تلعب بطولة كأس مصر في الفترات من عام 1968 إلى 1971 بسبب حرب 1967 وحرب الاستنزاف، وتوقفت في موسم 1973-1974 بسبب حرب أكتوبر، وفي مواسم 1979-1980، و 1981-1982،و1986-1987،و 1993- 1994، و2012-2011 لأسباب مختلفة.