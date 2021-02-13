شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ" كوفى" في البنك الأهلى قبل مواجهة مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع البوركينى محمد كوفى مدافع فريق البنك الأهلى لاختبار تحت أشراف الجهاز الطبي لمعرفة موقفة من العودة للتدريبات الجماعية قبل مواجهة مصر المقاصة في بطولة الدورى المصرى الممتاز بعد الإصابة التي تعرض لها بجذع فى الرباط الداخلى للركبة.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيرة مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الثلاثاء المقبل والتي يستضيفها ملعب المقاولون العرب.

تأهل نادي وادي دجلة إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد تحقيق فوز كبير بثلاثية لهدف على البنك الأهلي في لقاء دور الـ32 على ملعب استاد السكة الحديد وأفتتح التسجيل لدجلة، رودني أنتوى في الدقيقة الـ21 قبل أن يتعادل محمد دبش للبنك في الدقيقة الـ41 ثم أضاف محمد هلال في الدقيقة الـ55 قبل أن يضيف جورجينو الهدف الثالث في الدقيقة الـ93 من عمر اللقاء.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط بينما جاء مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.