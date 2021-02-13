شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عن تعادل الزمالك: الكرة مش عاوزة تدخل.. والانضباط سر النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء عانت من سوء توفيق كبير في مباراة مولودية الجزائر، والتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في مستهل مشوار الفارس الأبيض في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وقال عيد عبر حسابه على تويتر: الكرة مش عاوزة تدخل أه بس لو بتحترمها هتديلك وطبعاً دي بداية دوري المجموعات و لسة بدري.

وأضاف: إن شاء الله إللي جاي أفضل بس أي فريق بيكسب الـ 3 ماتشات في ملعبه بيصعد ودايماً احنا بنصعبها علي نفسنا وفي الأخر الانضباط سر النجاح.



احمد عيد

وتعرض التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لالتواء في كاحل القدم وتورم بسيط خلال مباراة مولودية الجزائر.

ويخضع ساس لأشعة خلال الساعات القادمة، بعد زوال الورم لتحديد حجم الإصابة وفترة التأهيل.

كما كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بنادي الزمالك، حقيقة تعرض الدولي التونسي فرجاني ساسى، لاعب وسط الفريق الأول، لالتواء في الكاحل خلال مواجهة مولودية الجزائر التى انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف طبيب الفريق في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن إصابة ساسي "بسيطة جدًا" ولا تحتاج إجراء أشعة.

فيما قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمكي باتشيكو، منح اللاعبين راحة غدا من التدريب بعد خوض مباراة مولودية الجزائر مساء اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعود اللاعبون للتدريبات يوم الأحد المقبل استعدادا لمواجهة الاسماعيلي في الدوري الممتاز والمقررة إقامتها الأربعاء المقبل.