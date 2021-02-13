شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ياسر إبراهيم "قلب الأسد" فى دفاع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غياب وعودة وتألق، كان ذلك ما عهدته جماهير النادي الأهلي دائماً عن ياسر إبراهيم مدافع الفريق الذى استحق عن جدارة لقب "قلب الأسد"، بعد تألقه الكبير مع المارد الأحمر حتى رغم الغياب عن المشاركة الأساسية لفترات مع الفريق، إلا أنه كان دائماً في الموعد مثبتاً أنه رجل المهام الصعبة، وجدير بالثقة الفنية والجماهيرية في قدراته.

مرت علاقة ياسر إبراهيم بالنادي الأهلي وجماهير بكثير من المنحنيات الصعبة، في ظل تغيير الأجهزة الفنية التى توالت على القلعة الحمراء، حيث عانى ياسر إبراهيم في وقت سابق من إحالة أوراقه إلى دكة البدلاء في وجود السويسري رينية فايلر على رأس الجهاز الفني للأحمر، بل وكاد أن يرحل ياسر إبراهيم أيضاً عن الفريق في ظل عدما قناعة السويسري بإمكانياته.

لم يستسلم ياسر إبراهيم ورفض أن يكون في دور البديل، وأثبت للسويسري أنه جدير بالحصول على الفرصة وعندما حصل عليها أثبت قدراته الحقيقية واحتفظ بالمقعد الأساسي في التشكيل.

ظل ياسر إبراهيم في التشكيل الأساسي حتى قدوم بيتسو موسيماني إلى تدريب الفريق الأحمر، وبعد أدائه المميز في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك والذي فاز خلاله الأهلي بهدفين مقابل هدف، توقع الجميع أن يبقى ياسر إبراهيم ضمن التشكيلة الأساسية للجنوب أفريقي، إلا أن العكس هو ما حدث.

أحال موسيماني أوراق ياسر إبراهيم من جديد إلى دكة البدلاء ومنح الفرصة للمغربي بدر بانون الذى قدم مستوى مميز هو الآخر وثبت أقدامه في التشكيل، ورغم بقاء إبراهيم على مقعد البدلاء لم يفتعل الأزمات، واحتفظ بالتحدي ليتمكن في أول فرصة من إثبات جدارته ويشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية ويساهم مع زملائه في حصد الميدالية البرونزية بعد أداء مميز وإشادة واسعة بعد ما أظهره من روح قتالية على المستطيل الأخضر وفدائية كبيرة.



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