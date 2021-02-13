شكرا لقرائتكم خبر عن المكافآت تنهال على نجوم الأهلي بعد حصد برونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو النادي الأهلي مكافآت خاصة يتم صرفها للاعبي الفريق الأحمر بعد حصد الميدالية البرونزية خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، عقب الفوز على على بالميراس البرازيلي بنتيجة 3 / 2 في ركلات الترجيح بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وصلت بعثة النادي الأهلي أمس الجمعة، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من قطر، وذلك بعد الإنجاز الكبير الذى حققه الفريق الأحمر.

وتنوي إدارة الأهلي صرف مكافآت مجزية للاعبين بعدما نجحوا في تحقيق نتائج قوية خلال المشاركة المشرفة في الظهور للمرة السادسة بمونديال الأندية، ومعادلة الإنجاز الأهم للقلعة الحمراء في البطولة الأقوى على مستوى الأندية، والذي لم يتحقق منذ عام 2006، لاسيما بعد الأداء الرجولي الذي ظهر عليه اللاعبين في المباريات الثلاثة لمونديال الأندية.

وتخطط إدارة الأهلي لصرف مكافآت اللاعبين في أقرب وقت، لاسيما بعد انتعاش الخزينة الحمراء بمبلغ 2.5 مليون دولار قيمة التتويج بالميدالية البرونزية للبطولة، مقسمة ما بين مليون دور نظير المشاركة في مونديال الأندية ومليون جنيه أخرى نظير التأهل لنصف نهائي المونديال ونصف مليون دولار نظير الحصول على الميدالية البرونزية.