بالمواعيد والقنوات.. ليفربول وليستر.. ومجموعة الزمالك ضمن مباريات السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يخوض ليفربول مواجهة صعبة ومرتقبة أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضمن أبرز مباريات اليوم السبت.

ويرصد الخليج 365 لزواره الكرام، بالمواعيد والقنوات، أبرز مباريات اليوم السبت محلياً وعالمياً.

كأس مصر

-2.30: المقاولون العرب وبتروجيت (أون تايم سبورتس 1).

-2.30: الجونة وكيما أسوان (أون تايم سبورتس 2).

الدوري الإنجليزي

- 2.30: ليستر وليفربول (بي إن سبورتس اتش دي 1).

-7.30: مانشستر سيتي وتوتنهام (بي إن سبورتس اتش دي 1).

-10.00: برايتون وأستون فيلا (بي إن سبورتس اتش دي 2).

دوري أبطال أفريقيا

- 3.00: الترجي التونسي وتينجويت السنغالي (بي إن سبورتس اتش دي 7).

-6.00: صنداونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني (بي إن سبورتس اتش دي 7).

- 3.00: غرناطة وأتلتيكو مدريد (بي إن سبورتس اتش دي 3).

-10.00: برشلونة وألافيس (بي إن سبورتس اتش دي 1).

-7.00: نابولي ويوفنتوس (بي إن سبورتس اتش دي 4).

-9.45: سبيزا كالتشو وميلان (بي إن سبورتس اتش دي 4).