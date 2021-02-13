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بالمواعيد والقنوات.. ليفربول وليستر.. ومجموعة الزمالك ضمن مباريات السبت

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يخوض مواجهة صعبة ومرتقبة أمام ليستر سيتي في ضمن أبرز مباريات اليوم السبت.

ويرصد الخليج 365 لزواره الكرام، بالمواعيد والقنوات، أبرز مباريات اليوم السبت محلياً وعالمياً.

كأس مصر

-2.30: المقاولون العرب وبتروجيت (أون تايم سبورتس 1).
-2.30: الجونة وكيما أسوان (أون تايم سبورتس 2).

الدوري الإنجليزي

- 2.30: ليستر وليفربول (بي إن سبورتس اتش دي 1).
-7.30: مانشستر سيتي وتوتنهام (بي إن سبورتس اتش دي 1).
-10.00: برايتون وأستون فيلا (بي إن سبورتس اتش دي 2).

دوري أبطال أفريقيا

- 3.00: الترجي التونسي وتينجويت السنغالي (بي إن سبورتس اتش دي 7).
-6.00: صنداونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني (بي إن سبورتس اتش دي 7).

- 3.00: غرناطة وأتلتيكو مدريد (بي إن سبورتس اتش دي 3).
-10.00: وألافيس (بي إن سبورتس اتش دي 1).

-7.00: نابولي ويوفنتوس (بي إن سبورتس اتش دي 4).
-9.45: سبيزا كالتشو وميلان (بي إن سبورتس اتش دي 4).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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