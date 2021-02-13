شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُكرم الأهلى على لقب نادى القرن باحتفالية مئوية الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة، تكريم النادى الأهلى ضمن احتفالية الجبلاية بمرور 100 عام على تأسيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، والتى ستقام فى شهر ديسمبر المقبل، ويأتى التكريم نظرا لأن الأهلى هو نادى القرن الأفريقى بجانب تحقيقه مؤخرا المركز الثالث بمونديال الاندية والتتويج بالميدالية البرونزية.

وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، تكريم منتخب مصر الذى شارك فى كأس العالم عام 1990 على هامش احتفالية مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وعلى رأس نجوم منتخب 90 الذين سيتم تكريمهم أحمد شوبير ومجدى عبد الغنى وجمال عبد الحميد وحسام حسن وهشام يكن وأحمد الكأس وغيرهم.

تأكد بشكل كبير إقامة مباراة بين نجوم منتخب مصر السابقين وأساطير كرة القدم فى العالم فى احتفالية اتحاد الكرة بمرور 100 عام على تأسيسه والمقرر لها شهر ديسمبر المقبل، ويشارك فى المباراة من نجوم منتخب مصر كل من حسام حسن وعصام الحضرى وجمال عبد الحميد وأحمد الكاس وأحمد حسن وحازم إمام وحسنى عبد ربه، ومن أساطير كرة القدم فى العالم الظاهرة رونالدو، وريفالدو، وصامويل إيتو، عبيدى بيليه، خاليلو فاديجا، الحاج ضيوف، الأخضر بلومى، رابح ماجر، يايا توريه، ديديه دروجبا، أوكوشا، كانو، وأمادو فلافيو وغيرهم من النجوم.

وفشلت محاولات اللجنة لمواجهة منتخب إيطاليا أو أى منتخب آخر خاصة أن ديسمبر لن يشهد توقفا دوليا وفقا لأجندة الفيفا وبالتالى لن تتمكن الجبلاية من مواجهة أى منتخب عالمى خلال هذا الشهر.