شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُكرم الأهلى على لقب نادى القرن باحتفالية مئوية الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة، تكريم النادى الأهلى ضمن احتفالية الجبلاية بمرور 100 عام على تأسيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، والتى ستقام فى شهر ديسمبر المقبل، ويأتى التكريم نظرا لأن الأهلى هو نادى القرن الأفريقى بجانب تحقيقه مؤخرا المركز الثالث بمونديال الاندية والتتويج بالميدالية البرونزية.
وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، تكريم منتخب مصر الذى شارك فى كأس العالم عام 1990 على هامش احتفالية مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وعلى رأس نجوم منتخب 90 الذين سيتم تكريمهم أحمد شوبير ومجدى عبد الغنى وجمال عبد الحميد وحسام حسن وهشام يكن وأحمد الكأس وغيرهم.
تأكد بشكل كبير إقامة مباراة بين نجوم منتخب مصر السابقين وأساطير كرة القدم فى العالم فى احتفالية اتحاد الكرة بمرور 100 عام على تأسيسه والمقرر لها شهر ديسمبر المقبل، ويشارك فى المباراة من نجوم منتخب مصر كل من حسام حسن وعصام الحضرى وجمال عبد الحميد وأحمد الكاس وأحمد حسن وحازم إمام وحسنى عبد ربه، ومن أساطير كرة القدم فى العالم الظاهرة رونالدو، وريفالدو، وصامويل إيتو، عبيدى بيليه، خاليلو فاديجا، الحاج ضيوف، الأخضر بلومى، رابح ماجر، يايا توريه، ديديه دروجبا، أوكوشا، كانو، وأمادو فلافيو وغيرهم من النجوم.
وفشلت محاولات اللجنة لمواجهة منتخب إيطاليا أو أى منتخب آخر خاصة أن ديسمبر لن يشهد توقفا دوليا وفقا لأجندة الفيفا وبالتالى لن تتمكن الجبلاية من مواجهة أى منتخب عالمى خلال هذا الشهر.
واختارت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة الدكتور محمد عفيفى أستاذ التاريخ المعاصر، رئيسا للجنة التوثيق والتأريخ فى احتفالية مئوية اتحاد الكرة حيث سيقوم باعداد كتيب خاص عن تأسيس اتحاد الكرة المصرى ومواقفه الوطنية ودوره فى تأسيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" وانجازاته وكذلك انجازات منتخب مصر.
وعقدت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة مؤخرا ندوة موسعة بحضور عدد من الخبراء والرياضيين والإعلاميين، لمناقشة الاقتراحات الخاصة باحتفالية مئوية اتحاد الكرة المقرر لها شهر ديسمبر 2021، حيث ترغب اللجنة فى الاستماع لجميع الآراء واختيار ما يتناسب منها لتطبيقه حتى تخرج احتفالية المئوية فى أجمل صورة.
واستقرت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، على تشكيل لجنة للاحتفال بمئوية الجبلاية فى شهر ديسمبر المقبل، على أن يكون دور اللجنة هو التحضير لمباراة عالمية لمنتخب مصر، إلى جانب حصر تام للأسماء التى أثرت الرياضة
المصرية وتحديدا فى المنتخبات ورؤساء الاتحاد السابقين وتكريم أسرهم، ونفس الأمر للمدربين واللاعبين الراحلين وأيضاً الشخصيات الإدارية المهمة ممن عملوا فى مقر الجبلاية وأيضا أبرزالشخصيات الإعلامية التى تواجدت فى مقر الجبلاية.
كاريمان السيد
صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية