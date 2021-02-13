شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يكرر إنجاز مارادونا.. «البرغوث» أفضل لاعب في العقد الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نال ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، جائزة جديدة من مؤسسة أرجنتينية، تقديرا له على مسيرته الرياضية الاستثنائية. ومنحت مؤسسة «كونيكس» جائزتها لميسي كأفضل رياضي أرجنتيني في العقد الأخير، متفوقا على نجوم مثل لاعب الكرة خوان رومان ريكيلمي ولاعب التنس خوان مارتين ديل بوترو ودييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

وأضاف ميسي (33 عاما) إلى خزانة ألقابه هذه الجائزة تقديرا له على مسيرته الرياضية خلال آخر 10 أعوام، والتي حصد على مدارها جائزة الكرة الذهبية 5 مرات وجائزة الحذاء الذهبي 5 مرات، وعددا آخر من الإنجازات.

وتوج بهذه الجائزة أساطير الرياضة الأرجنتينية، مثل لاعب الكرة الراحل دييجو أرماندو مارادونا خلال عقد التسعينيات ولاعبة التنس جابرييلا ساباتيني عام 2000، ولاعب كرة السلة إيمانويل جينوبيلي.