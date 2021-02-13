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ميسي يكرر إنجاز مارادونا.. «البرغوث» أفضل لاعب في العقد الأخير

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نال ليونيل ميسي، لاعب ، جائزة جديدة من مؤسسة أرجنتينية، تقديرا له على مسيرته الاستثنائية. ومنحت مؤسسة «كونيكس» جائزتها لميسي كأفضل رياضي أرجنتيني في العقد الأخير، متفوقا على نجوم مثل لاعب الكرة خوان رومان ريكيلمي ولاعب التنس خوان مارتين ديل بوترو ودييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

وأضاف ميسي (33 عاما) إلى خزانة ألقابه هذه الجائزة تقديرا له على مسيرته الرياضية خلال آخر 10 أعوام، والتي حصد على مدارها جائزة الكرة الذهبية 5 مرات وجائزة الحذاء الذهبي 5 مرات، وعددا آخر من الإنجازات.

وتوج بهذه الجائزة أساطير الأرجنتينية، مثل لاعب الكرة الراحل دييجو أرماندو مارادونا خلال عقد التسعينيات ولاعبة التنس جابرييلا ساباتيني عام 2000، ولاعب كرة السلة إيمانويل جينوبيلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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