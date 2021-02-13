شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يستعد للمشاركة بتدريبات الأهلي الجماعية بعد غياب عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي بعد انتهاء برنامجه التأهيلي وتماثله للشفاء تمامًا واستعداده لنزول التدريبات الجماعية لفريقه بعد إنهاء المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، عقب إصابة طويلة تسببت في ابتعاده عن صفوف الأهلي قرابة العامين.

وصلت بعثة النادي الأهلي أمس الجمعة، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من قطر، وذلك بعد الإنجاز الكبير الذى حققه الفريق الأحمر بحصوله على بروزنزية كأس العالم للأندية.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تجهيز نيدفيد ليكون متاحًا للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستعانة بكل اللاعبين في ظل إقدام الفريق الأحمر على ضغط كبير لمبارياته المقبلة، خاصة في الدوري بعد تأجيل عدد من المباريات الخاصة به لظروف مشاركته في كأس العالم للأندية، بخلاف مبارياته في كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا ومباراتي السوبر المصري والأفريقي.