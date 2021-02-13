شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يخشى مفاجأت بتروجت فى كأس مصر اليوم على ستاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم السبت منافسات دور الـ 32 لكأس مصر حيث يستضيف المقاولون العرب نظيره بتروجت أحد أندية القسم الثانى في الثانية والنصف ظهراً على ستاد الأهلي والسلام في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات كأس مصر.

وأحرز لقب كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، والأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاستعادة أمجاد ذئاب الجبل مع بطولة كأس مصر عن طريق مواصلة مشواره بنجاح سعيًا للتتويج باللقب الرابع فى تاريخه، في المقابل يأمل بتروجت في إستعادة ذكريات التألق مع كبار الدوري الممتاز عن طريق الإطاحة بذئاب الجبل وتفجير أقوى مفاجأت البطولة.

ويمر المقاولون العرب بمرحلة تراجع المستوى على صعيد بطولة الدوري العام هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة من 12 مباراة حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

وشهد أخر ظهور لذئاب الجبل في الدوري خسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة 12 للمسابقة بينما تأجلت مباراته مع الجونة بالجولة الثالثة عشرة للدوري بسبب ظهور حالات كورونا في صفوف الفريق.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام بتروجت مكونا من: "حسن شاهين ، أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسينى، حسن الشامى ، إبراهيم صلاح، محمد مجلى، يوسف الجوهرى، أحمد شكرى، محمد عصام ، محمد سالم".