شكرا لقرائتكم خبر عن مولر يتفوق على ليفاندوفسكي وكيميش في بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق النجم الألمانى توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، جائزة لاعب الشهر في صفوف النادي البافاري عن شهر يناير الماضي. وبحسب الموقع الرسمي لبايرن ميونخ، فقد حصل مولر على نسبة 48% من الأصوات، عبر الاستفتاء الذي جرى منذ أيام، متقدما على جوشوا كيميش (24%) وروبرت ليفاندوفسكي (15%).

وحصد مولر تلك الجائزة بناءً على أرقامه مع الفريق، حيث سجل 4 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة. يذكر أن مولر لم يتمكن المشاركة مع بايرن في مباراة التتويج بكأس العالم للأندية أمام تيجريس أونال المكسيكي، بعدما تعرض للإصابة بفيروس كورونا، بعد مباراة الأهلي المصري في نصف النهائي.