شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد بشأن أزمة مباراة الأرسنال وبنفيكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن أرسنال سيواجه بنفيكا في إياب دور 32 للدوري الأوروبي في أثينا، بسبب القيود المفروضة في المملكة المتحدة على القادمين من البرتغال بسبب كوفيد-19. وتنطلق المباراة على ستاد أولمبياكوس في العاصمة اليونانية الساعة عند الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة يوم 25 فبراير.

ونقلت المباراة، التي كان من المقرر إقامتها على ستاد الإمارات، بسبب وجود البرتغال في «قائمة حمراء» بالمملكة المتحدة، مما يعني أن القادمين من هذه الدولة يجب أن يعزلوا أنفسهم لعشرة أيام ولا يوجد استثناءات للرياضيين.