شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يفقد نجمه قبل لقاء ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بريندان روجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي، إن المدافع جيمس جاستين سيغيب عن الفريق لنهاية الموسم. وتعرض جاستين لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة. وتعرض جاستين «22 عاما» الذي لعب مع الفريق في كل دقيقة بالدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، للإصابة في المباراة التي فاز بها فريقه على برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال روجرز، الأشعة لم تظهر بشكل جيد، إنها ضربة موجعة لنا. يبدو أنه يعاني من قطع في الرباط الصليبي الأمامي، ويقدم أداء رائعا معنا، لعب في العديد من المراكز وحصل على تقييم 8 من أصل 10 في كل المباريات.