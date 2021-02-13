اخبار الرياضه

ريال مدريد يكشف عودة هازارد لكتيبة الملكي

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن يكشف عودة هازارد لكتيبة الملكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع «ديفينسا سينترال» الإسباني، أن أطباء ريال مدريد سعداء بمدى استجابة هازارد، لاعب الميرنجي للعلاج، ويعتقدون أن عودته لن تأخذ وقتا طويلا، ويمكن أن يبدأ زين الدين زيدان في إشراكه تدريجيا، خلال المباريات المقبلة.

وعاد هازارد للتدريب داخل صالة الألعاب ، أمس الجمعة، وكذلك على أرضية الملعب، واقترب من استعادة جاهزيته وخوض المباريات.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    171,993

  • تعافي

    133,707

  • وفيات

    9,857

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا