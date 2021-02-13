شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يكشف عودة هازارد لكتيبة الملكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع «ديفينسا سينترال» الإسباني، أن أطباء ريال مدريد سعداء بمدى استجابة هازارد، لاعب الميرنجي للعلاج، ويعتقدون أن عودته لن تأخذ وقتا طويلا، ويمكن أن يبدأ زين الدين زيدان في إشراكه تدريجيا، خلال المباريات المقبلة.

وعاد هازارد للتدريب داخل صالة الألعاب الرياضية، أمس الجمعة، وكذلك على أرضية الملعب، واقترب من استعادة جاهزيته وخوض المباريات.