شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يدعم أليسون بيكير قبل معركة ليستر سيتي في «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتوقع يورجن كلوب أن يدخل الحارس أليسون بيكر مباراة اليوم ضد ليستر سيتي وقد تخلص من آثار الأخطاء التي ارتكبها في مباراة ليفربول الماضية ضد مانشستر سيتي.

كان أليسون قد أخطأ في التمرير مرتين أمام مانشستر سيتي نهاية الأسبوع الماضي، ونتج عن تمريرتيه الخاطئتين اهتزاز شباك ليفربول مرتين. ومن جانبه، تحدث كلوب مع الحارس البرازيلي بعد مواجهة السيتي، وعاد للإشادة به خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن مواجهة ليستر.

وقال كلوب: نعم، بالطبع تحدثت معه. بكل تأكيد لم يكن سعيدًا بالأخطاء التي ارتكبها، ولكنه لا يحتاج إلى تشجيع من المهم إدراك أنه لا يوجد حارس مرمى لا يرتكب أخطاء بالنسبة لحارس مميز كأليسون، فمن النادر أن يرتكب مثل هذه الأخطاء، ناهيك عن خطئين في مباراة واحدة قبل كل ذلك، عندما يستقبل أي حارس مرمى هدفًا في مرماه، يكون أول من يقول أنه كان عليه التصدي للكرة.

أضاف: دائمًا ما يتعامل مع حراس المرمى مع هذه الأمور، ولم تمر سوى أيام قليلة على المباراة الماضية ضد السيتي، لم يكن هناك أي رد فعل سلبي من جانبنا، ولم ينتقده أحد من اللاعبين، لأننا جميعًا نعرف إمكانياته الحقيقية وندرك كم هو حارس مميز، إنه شخص هادئ للغاية، والآن تنتظرنا مباراة أخرى، لذا هذه فرصة جيدة له لتقديم أداء جيد، وعندئذ كل شيء سيكون على ما يرام.