شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعود للتدريبات استعدادًا لمواجهة الإنتاج فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد إلى التدريبات الجماعية عقب الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 24 ساعة وذلك بعد الهزيمة أمام سيراميكا والاستعداد لمباراة الإنتاج الحربى في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

حقق سيراميكا الفوز على غزل المحلة بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 13، والتي أُقيمت على ملعب "المحلة" وضع أحمد ياسر ريان سيراميكا في المقدمة بالدقيقة 41، من تمريرة محمد إبراهيم قابلها ريان بتسديدة سكنت منتصف شباك عمرو شعبان ثم أضاف سيراميكا الهدف الثاني في الدقيقة 80، عن طريق المدافع محمد فتح الله بالخطأ في مرماه.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة نظيرة الإنتاج الحربى ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب السلام.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة بينما جاء فريق الإنتاج الحربى في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط .