شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يبدأ وضع خطة تحضير الأهلي لمواجهة المريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع معاونيه خطة التحضير لمباراة فريقه ضد المريخ السوداني في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مشوار الدفاع عن اللقب الذي توج به النسور الحمر في النسخة الأخيرة بعد التغلب على الزمالك في المباراة النهائية، في رحلة البحث عن النجمة العاشرة.

وصلت بعثة النادي الأهلي أمس الجمعة، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من قطر، وذلك بعد الإنجاز الكبير الذى حققه الفريق الأحمر.

ويسعى موسيماني ومعاونيه لتجهيز اللاعبين من خلال وضع برنامج استشفاء خاص للاعبين بعد حالة الإرهاق التي ضربت لاعبي الفريق الأحمر، وظهرت جلية في أدائهم ضد بالميراس البرازيلي بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لاسيما للمجموعة الأساسية التي اشتكت من الإجهاد، حيث يرغب موسيماني في تجهيزهم ببرنامج بدني خاص مع مواطنه كابيلو مخطط الأحمال.